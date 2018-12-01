بازوكا: الفرحة مضاعفة بعد إقصاء الزمالك من البطولة على ملعبه.. فيديو

قال محمد بازوكا لاعب نادي الاتحاد السكندري، أن فرحة لاعبي الفريق مضاعفة بعد الصعود إلى دور الثمانية من البطولة العربية بعد إقصاء الزمالك من المنافسة على ملعبه في بتروسبورت.



وقدم بازوكا، خلال مداخلة هاتفية مع الكابتن زكريا ناصف، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، التهنئة إلى لاعبي الفريق بعد الفوز على الزمالك في دور الـ 16 من البطولة العربية.



وكشف محمد بازوكا تعليمات الكابتن محمد حلمي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري هو الدفاع بشكل جيد طوال المباراة والمحافظة على نظافة الشباك وبالفعل تم تسجيل هدف في الوقت القاتل للمباراة ثم الفوز باللقاء من خلال ركلات الترجيح.



وأشار محمد بازوكا لاعب نادي الاتحاد السكندري إلى إنه حصل على لقب بازوكا من والده الذي كان يلعب كرة القدم أيضا.