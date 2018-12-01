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محافظات

إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين أهالى بالشرقية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 02:33 ص
إصابة ٧ أشخاص في
إصابة ٧ أشخاص في مشاجرة بين أهالى بالشرقية
وائل شاهين
أصيب ٧ أشخاص فى مشاجرة بين أهالى بقرية أبو سمران التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة بناحية أبو سمران، ما أسفر عن إصابة ٧ أشخاص.

وتم نقل المصابين لمستشقي بلبيس المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.
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