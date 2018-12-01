إصابة 7 أشخاص في مشاجرة بين أهالى بالشرقية

أصيب ٧ أشخاص فى مشاجرة بين أهالى بقرية أبو سمران التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقي اللواء عبدالله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا من الأهالى بنشوب مشاجرة بناحية أبو سمران، ما أسفر عن إصابة ٧ أشخاص.



وتم نقل المصابين لمستشقي بلبيس المركزى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.