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فن

سمير صبري: غامرت بأموالي فى السينما والبعض فضل الاستثمار في العقارات

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:14 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكد الفنان سمير صبري أنه كان يتمنى أن يتم تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى منذ سنوات، خاصة وأنه قدم ما يقرب من 123 فيلمًا سينمائيًا.

وتابع " سمير صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" قمت بإنتاج 22 عملًا سينمائيًا، رغم أننى لم أكن بحاجة الى فعل ذلك ، خاصة وأن كبار المنتجين كانوا يسعون للتعاقد معى.

واستكمل حديثه: غامرت بأموالي فى السينما ، بينما فضل البعض استثمار تلك الأموال فى شراء العقارات.
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