سمير صبري: غامرت بأموالي فى السينما والبعض فضل الاستثمار في العقارات

أكد الفنان سمير صبري أنه كان يتمنى أن يتم تكريمه فى مهرجان القاهرة السينمائى منذ سنوات، خاصة وأنه قدم ما يقرب من 123 فيلمًا سينمائيًا.



وتابع " سمير صبرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" قمت بإنتاج 22 عملًا سينمائيًا، رغم أننى لم أكن بحاجة الى فعل ذلك ، خاصة وأن كبار المنتجين كانوا يسعون للتعاقد معى.



واستكمل حديثه: غامرت بأموالي فى السينما ، بينما فضل البعض استثمار تلك الأموال فى شراء العقارات.