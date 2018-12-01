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رياضة

هاشتاج #اقاله_جروس يتصدر تويتر بعد خروج الزمالك من البطولة العربية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:52 ص
هاشتاج #اقاله_جروس
هاشتاج #اقاله_جروس يتصدر تويتر بعد خروج الزمالك من البطولة
عبد العزيز جمال
تصدر هاشتاج " #اقاله_جروس " الذي دشنته جماهير نادي الزمالك موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

جاء ذلك بعد خسارة الأبيض أمام نادي الاتحاد السكندري بركلات الترجيح 3/4 ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة بإستاد بتروسبورت في دور الـ16 من البطولة العربية.

وقال وليد المصري : " لازم ميدو يرجع يدرب الزمالك عشان مدرسه الفن والهندسة ترجع تاني "، فيما علق أحمد عاطف:"كلنا ميدوووو ميدوووووو ميدوووووووووووو لازم يرجع الزمالك".

وأضاف علي راضي : " إقالة جروس قرار سيكون تاريخي لإدارة الزمالك..لأنه مدرب يعتمد على الحكام المصريين .. 13 نقطة كاملة غير مستحقة حصدها الزمالك بالحكام المصريين الخلاصة.. غاب الحكم المصري فسقط الزمالك وانكشف جروس".

فيما قال ميدو : "المفتري الظالم اللي خرجنا من البطولة وزعل 40 مليون زملكاوي حرام عليك"، وعلق محمد على الخسارة قائلا "كان لازم نقول إننا أحسن فرقة في مصر يعني؟؟".

وتابع عمر الصباغ :"محمد حلمي انسب واحد الفترة دى للزمالك يامرتضي وهو الوحيد اللي قادر يرجع الزمالك للانتصارات ".
هاشتاج #اقاله_جروس يتصدر تويتر بعد خروج الزمالك من البطولة العربية
هاشتاج #اقاله_جروس يتصدر تويتر بعد خروج الزمالك من البطولة العربية
هاشتاج #اقاله_جروس يتصدر تويتر بعد خروج الزمالك من البطولة العربية
هاشتاج #اقاله_جروس يتصدر تويتر بعد خروج الزمالك من البطولة العربية
هاشتاج #اقاله_جروس يتصدر تويتر بعد خروج الزمالك من البطولة العربية
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