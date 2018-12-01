مزيب للبلغم ومهدئ للسعال كوب من هذا الخليط

يتعرض الكثير من الأشخاص مع تغير الفصول، لنزلات البرد وملء الصدر بالبلغم، وصعوبة الشفاء سريعا ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تناول كوب من هذا الخليط المذيب للبلغم ومهدئ للسعال ،بدون الحاجة إلى اللجوء للأدوية.





قدم موقع بولد سكاى الهندي الشهير، مشروبا طبيعيا مزيب للبلغم عبارة عن زنجبيل وعسل وليمون، طريقة الإعداد يغلى المكونات جميعها ويشرب دافئ على الريق وأثناء اليوم.





يحتوي الزنجبيل على مكونات طبية تشتمل على الزيوت الأساسية ومضادات الأكسدة والأوليوريزين ومن المعروف قدراته المضاد للسعال.



