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منوعات

اعتداء ومحاولة نزع حجاب شقيقة الطفل السوري جمال ببريطانيا.. شاهد

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:45 ص
صدى البلد
عزة عاطف
بعد انتشار فيديو للإعتداء الوحشي بالضرب على طفل سوري يدعى «جمال» على يد زميله البريطاني داخل مدرسة بمقاطعة يوركشاير البريطانية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مماثل لشقيقته.

ظهرت شقيقة جمال في الفيديو أثناء محاولة اعتداء مجموعة من الطلاب عليها بالدفع والضرب، والأبشع محاولة نزع حجابها، لم تكن المرة الأولى التي تتعرض فيها الفتاة للتنمر في المدرسة، فقد قال أصدقاء جمال من قبل للدايلي ميل بأن الطفلين اللاجئين تعرضوا للاعتداء أكثر من مرة منذ مجيئهما إلى بريطانيا.

أثارت الفيديوهات جدلًا واسعًا في بريطانيا والعالم، وتلقت العائلة الدعم من الكثيرين بينما هاجمهم بعض الأشخاص محاولين تبرير تلك الأفعال المهينة، وقد صرحت العائلة بأنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المعتدين.

قال جمال في حديث لقناة ITV البريطانية بأنه محرج من انتشار الفيديو وأنه حاول ابلاغ الشرطة أكثر من مرة بتعرضه للاعتداءات لكنه لم يحصل على نتيجة .. وأضاف "لا أشعر بالأمان في أي مكان أذهب إليه .. حتى في السوبر الماركت .. لا يمكنني التركيز في دروسي ودائما ما استيقظ في الليل وأبكي".

صرحت الشرطة البريطانية بأنها أحالت الطالب المعتدي إلى محكمة جرائم الكراهية الأربعاء الماضي بعد الضجة التي أثارها الفيديو الخاص بجمال، وأنها تحقق في واقعة الاعتداء على شقيقته، بينما أعلنت مؤسسة Tell Mama الخاصة بمتابعة جرائم العنصرية والكراهية وقوع ما يزيد عن 1200 جريمة اعتداء في بريطانيا نتيجة للإسلاموفوبيا.
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