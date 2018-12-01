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فن

فى عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ رانيا يوسف

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:34 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل اليوم الفنانة رانيا يوسف بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد مطلع ديسمبر، وتعد واحدة من أهم الفنانات على الساحة الفنية حاليًا، بعد أن نحجت فى تقديم عدد من الأعمال السينمائية والدرامية المميزة آخرها مسلسل "كأنه امبارح"، والذى يتم عرضه حاليًا.

وقد حصلت "رانيا" على ليسانس آداب - قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، ثم عملت بعد ذلك كعارضة أزياء، كما ظهرت فى عدد من الإعلانات، لتشارك بعدها فى بعض الأعمال الدرامية من أبزرها مسلسل "عائلة الحاج متولي"، والذى جذب أنظار المنتجين اليها.

وقد كشفت رانيا يوسف قبل أقل من عام فى احد البرامج التليفزيونية عن عمرها الحقيقى، حيث أكدت أنها تبلغ من العمر 44 عامًا، أى أنها أكملت اليوم عامها الــ45 مؤكدة أنها من الفنانات اللاتى لا يخشين الإفصاح عن سنهن الحقيقي.
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