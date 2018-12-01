خليط سحري يغنيك عن الباديكير ويعيد لكعبك الأنوثة

عندما نفكر في تدليل أقدامنا ، فإن أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو باديكير مريح، يساعد على إرخاء عضلاتك وتهدئة القدمين والتعب، كما يساعد على علاج الكعب المتشقق .
قدم موقع بولد سكاى وصفة طبيعية لعلاج الكعب المتشقق بإزالة الجلد الميت وجعله كالحرير المكونات :
2 ملعقة طعام الألوة فيرا هلام
½ الليمون
1 ملعقة شاي زيت شجرة الشاي الماء الفاتر
1 ملعقة طعام ملح ابسوم
1 ملعقة كبيرة خل التفاح
كيفية الاستعمال :
خذ بعض الماء الفاتر في دلو صغير وأضف إليه ملحًا.
انقعي قدميك في الماء واسترخي لبعض الوقت (حوالي 10-15 دقيقة) واترك الملح يعمل على الكعب المتشققة.
سوف يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتخفيف قدميك .
بعد بضع دقائق ، أزيلي قدميك من الماء واستخدمي جهاز غسل القدم لفرك الكعبين والقدمين.
قم بفركه لمدة خمس دقائق ثم امسح قدميك بمنشفة نظيفة.
إضافة بعض الألوة فيرا هلام والليمون وزيت شجرة الشاى .
انقعي قدميك في هذا الخليط واسترخي لمدة 20-25 دقيقة.
بعد انتهاء الوقت المذكور ، قم بإزالة قدميك من الماء ومسحها بمنشفة نظيفة وجافة.
أخيرًا ، ضع مرطبًا على قدميك واتركه ولاحظي الفرق .
قدم موقع بولد سكاى وصفة طبيعية لعلاج الكعب المتشقق بإزالة الجلد الميت وجعله كالحرير المكونات :
2 ملعقة طعام الألوة فيرا هلام
½ الليمون
1 ملعقة شاي زيت شجرة الشاي الماء الفاتر
1 ملعقة طعام ملح ابسوم
1 ملعقة كبيرة خل التفاح
كيفية الاستعمال :
خذ بعض الماء الفاتر في دلو صغير وأضف إليه ملحًا.
انقعي قدميك في الماء واسترخي لبعض الوقت (حوالي 10-15 دقيقة) واترك الملح يعمل على الكعب المتشققة.
سوف يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة وتخفيف قدميك .
بعد بضع دقائق ، أزيلي قدميك من الماء واستخدمي جهاز غسل القدم لفرك الكعبين والقدمين.
قم بفركه لمدة خمس دقائق ثم امسح قدميك بمنشفة نظيفة.
إضافة بعض الألوة فيرا هلام والليمون وزيت شجرة الشاى .
انقعي قدميك في هذا الخليط واسترخي لمدة 20-25 دقيقة.
بعد انتهاء الوقت المذكور ، قم بإزالة قدميك من الماء ومسحها بمنشفة نظيفة وجافة.
أخيرًا ، ضع مرطبًا على قدميك واتركه ولاحظي الفرق .