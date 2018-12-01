لعشاق القرنبيط.. تعرفي على طريقة تحضيره أقراص

تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل أقراص عجة القرنبيط لعشاق القرنبيط .



المقادير

نصف كيلو قرنبيط

مسلوق بالملح والكمون

3 ملعقة كبيرة بقدونس

1 بصل

2 فص ثوم

4 بيض

3 ملعقة كبيرة دقيق

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا

زيت للقلي .



طريقة التحضير

* يخلط القرنبيط المسلوق مع البقدونس والبصل والثوم المفروم مع البيض والدقيق جيدا



* يضاف إليه الكمون والكزبرة والباكينج صودا وملح وفلفل



* يوضع في الزيت على شكل أقراص



* يقلى من الجانبين ويقدم