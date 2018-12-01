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مرأة

لعشاق القرنبيط.. تعرفي على طريقة تحضيره أقراص

السبت 01/ديسمبر/2018 - 03:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل أقراص عجة القرنبيط لعشاق القرنبيط .

المقادير
نصف كيلو قرنبيط
مسلوق بالملح والكمون
3 ملعقة كبيرة بقدونس
1 بصل
2 فص ثوم
4 بيض
3 ملعقة كبيرة دقيق
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا
زيت للقلي .

طريقة التحضير
* يخلط القرنبيط المسلوق مع البقدونس والبصل والثوم المفروم مع البيض والدقيق جيدا

* يضاف إليه الكمون والكزبرة والباكينج صودا وملح وفلفل

* يوضع في الزيت على شكل أقراص

* يقلى من الجانبين ويقدم
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