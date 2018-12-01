لعشاق القرنبيط.. تعرفي على طريقة تحضيره أقراص

تقدم الشيف هالة فهمى طريقة عمل أقراص عجة القرنبيط لعشاق القرنبيط .
المقادير
نصف كيلو قرنبيط
مسلوق بالملح والكمون
3 ملعقة كبيرة بقدونس
1 بصل
2 فص ثوم
4 بيض
3 ملعقة كبيرة دقيق
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا
زيت للقلي .
طريقة التحضير
* يخلط القرنبيط المسلوق مع البقدونس والبصل والثوم المفروم مع البيض والدقيق جيدا
* يضاف إليه الكمون والكزبرة والباكينج صودا وملح وفلفل
* يوضع في الزيت على شكل أقراص
* يقلى من الجانبين ويقدم
المقادير
نصف كيلو قرنبيط
مسلوق بالملح والكمون
3 ملعقة كبيرة بقدونس
1 بصل
2 فص ثوم
4 بيض
3 ملعقة كبيرة دقيق
نصف ملعقة صغيرة كمون
نصف ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا
زيت للقلي .
طريقة التحضير
* يخلط القرنبيط المسلوق مع البقدونس والبصل والثوم المفروم مع البيض والدقيق جيدا
* يضاف إليه الكمون والكزبرة والباكينج صودا وملح وفلفل
* يوضع في الزيت على شكل أقراص
* يقلى من الجانبين ويقدم