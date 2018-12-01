طريقة سهلة لعمل بودينج الخبز بالقرفة والشيكولاتة

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة تحضير بودينج الخبز بالقرفة والشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وبشكل محبب لدى الكثير .



المقادير :

1 رغيف توست شرائح

5 بيض

فانيليا

1 و نصف كوب لبن

1 ملعقة صغيرة قرفة

150 جرام زبدة

1 كوب سكر بني

ربع كوب شراب ذرة أو جلوكوز للوجه

1 كوب شوكولاتة دهن

نصف كوب بندق محمص مجروش



طريقة التحضير

* في حلة على النار توضع زبدة مع سكر بني وقرفة حتى تذوب الزبدة والسكر تماما



* يضاف إليها اللبن وشراب الجلوكوز ويقلب جيدا حتى يذوب السكر مرة أخرى



* يصب على البيض المخفوق تدريجيا مع التحريك المستمر حتى يعادل درجة الحرارة دون أن ينضج البيض



* في صينية زجاجية يرص العيش التوست ثم يصب عليه الخليط السابق تجهيزه



* يدخل الفرن مدة 40 دقيقة على درجة حرارة 180 تقريبا