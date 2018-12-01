طريقة سهلة لعمل بودينج الخبز بالقرفة والشيكولاتة

تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة تحضير بودينج الخبز بالقرفة والشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وبشكل محبب لدى الكثير .
المقادير :
1 رغيف توست شرائح
5 بيض
فانيليا
1 و نصف كوب لبن
1 ملعقة صغيرة قرفة
150 جرام زبدة
1 كوب سكر بني
ربع كوب شراب ذرة أو جلوكوز للوجه
1 كوب شوكولاتة دهن
نصف كوب بندق محمص مجروش
طريقة التحضير
* في حلة على النار توضع زبدة مع سكر بني وقرفة حتى تذوب الزبدة والسكر تماما
* يضاف إليها اللبن وشراب الجلوكوز ويقلب جيدا حتى يذوب السكر مرة أخرى
* يصب على البيض المخفوق تدريجيا مع التحريك المستمر حتى يعادل درجة الحرارة دون أن ينضج البيض
* في صينية زجاجية يرص العيش التوست ثم يصب عليه الخليط السابق تجهيزه
* يدخل الفرن مدة 40 دقيقة على درجة حرارة 180 تقريبا
المقادير :
1 رغيف توست شرائح
5 بيض
فانيليا
1 و نصف كوب لبن
1 ملعقة صغيرة قرفة
150 جرام زبدة
1 كوب سكر بني
ربع كوب شراب ذرة أو جلوكوز للوجه
1 كوب شوكولاتة دهن
نصف كوب بندق محمص مجروش
طريقة التحضير
* في حلة على النار توضع زبدة مع سكر بني وقرفة حتى تذوب الزبدة والسكر تماما
* يضاف إليها اللبن وشراب الجلوكوز ويقلب جيدا حتى يذوب السكر مرة أخرى
* يصب على البيض المخفوق تدريجيا مع التحريك المستمر حتى يعادل درجة الحرارة دون أن ينضج البيض
* في صينية زجاجية يرص العيش التوست ثم يصب عليه الخليط السابق تجهيزه
* يدخل الفرن مدة 40 دقيقة على درجة حرارة 180 تقريبا