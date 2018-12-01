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مرأة

طريقة سهلة لعمل بودينج الخبز بالقرفة والشيكولاتة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 05:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف مفيدة عثمان طريقة تحضير بودينج الخبز بالقرفة والشوكولاتة بمذاق لا يقاوم وبشكل محبب لدى الكثير .

المقادير :
1 رغيف توست شرائح
5 بيض
فانيليا
1 و نصف كوب لبن
1 ملعقة صغيرة قرفة
150 جرام زبدة
1 كوب سكر بني
ربع كوب شراب ذرة أو جلوكوز للوجه
1 كوب شوكولاتة دهن
نصف كوب بندق محمص مجروش

طريقة التحضير
* في حلة على النار توضع زبدة مع سكر بني وقرفة حتى تذوب الزبدة والسكر تماما

* يضاف إليها اللبن وشراب الجلوكوز ويقلب جيدا حتى يذوب السكر مرة أخرى

* يصب على البيض المخفوق تدريجيا مع التحريك المستمر حتى يعادل درجة الحرارة دون أن ينضج البيض

* في صينية زجاجية يرص العيش التوست ثم يصب عليه الخليط السابق تجهيزه

* يدخل الفرن مدة 40 دقيقة على درجة حرارة 180 تقريبا
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