منظمة الصحة تحذر من تفشي شلل الأطفال

حذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، من تفشي مرض شلل الأطفال، مشيرةً إلى أنه يجب استمرار تصنيف انتشار شلل الأطفال على أنه حالة طوارئ صحية عامة لأنه رغم التقدم الذي تم إحرازه نحو القضاء على هذا المرض فإن هذا التقدم مازال هشا.



وقالت هيلين ريس رئيسة لجنة الطوارئ الدولية بمنظمة الصحة العالمية: "نحن قريبون جدا من استئصال شلل الأطفال، لكن علينا أن نستخدم كل أدواتنا الدولية لتحقيق هذه الغاية، الوضع الحالي ما زال يتطلب تطبيق حالة طوارئ صحية عامة تستدعي اهتماما دوليا".



وأظهرت أحدث أرقام من منظمة الصحة وجود 27 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال البري في عام 2018 جميعها في باكستان وأفغانستان وهما دولتان تشهدان حالات إصابة منذ فترة طويلة.



وقالت ريس إن المنظمة تشعر "بقلق شديد" لأن هذا العدد أعلى من العام الماضي وطالبت الحكومات بعدم إبداء أي تراخ في المعركة الرامية لاستئصال هذا المرض المعدي الذي يتسبب في الشلل.



