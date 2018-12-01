أبل تصدر جهاز للتجسس على الأشخاص أثناء نومهم

تحتل شركة «أبل» مكانة متميزة بشكل مستمر من خلال ميزاتها المبتكرة التي تضيفها إلى أجهزتها الذكية في منافسة حادة مستمرة بين الشركات التكنولوجية الكبرى مثل سامسونج، ولكننا الآن أمام ابتكار قد يحدث نقلة ضخمة في المجال العلمي والطبي، وهو بمثابة منشأة طبية خاصة.



من المقرر أن تعمل شركة أبل على تصنيع "جهاز استشعار تجسسي" يقوم بمراقبتك أثناء النوم مثبت به كاميرا لمراقبة عمل أعضاء جسدك، ومساعدتك في تحسين جودة نومك.



يمكن لجهاز استشعار الغفوات أن يلتقط المشكلات الطبية التي يتعرض لها الجسد أثناء النوم، معدل ضربات القلب، معدل التنفس، ودرجة حرارة الجسد، بالإضافة إلى تقديم نصائح وحلول لتنظيم نومك والحصول على قسط كافٍ من الراحة وفقًا لحاجة جسدك.



تضيف الشركة لوحة تعمل باللمس للجهاز، تنبعث منها إشارات كهربائية بمعدل 53 بيزو، الذي من شأنه تحليل العمليات الحيوية للجسد أثناء النوم، ويمكن إرفاق ربط البطانية والوسائد بملحقات استشعارية لتحسين جودة عملها.



ووفقًا لدايلي ميل فقد صرح المطورون بأن المعلومات الشخصية للمستخدم لن تتم مشاركتها أو جمعها إلا بموافقة المستخدم عن طريق برامج مختصة بحظر أو تقييد استخدام المعلومات الشخصية.