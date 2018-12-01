صحف الكويت: مستويات غير مسبوقة لإيرادات قناة السويس.. حضور مميز للأمير بن سلمان في قمة العشرين.. الرئيس الصيني يؤكد: السعودية أساس استقرار الخليج.. الأردن.. تظاهرات احتجاجية على قانون الضريبة الجديد

مستويات غير مسبوقة لإيرادات قناة السويس

انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.. واهتمام عالمي بحضور بن سلمان المميز

الأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية

البحرين.. السجن لـ 21 متهمًا بتأسيس جماعة إرهابية

باريس تستعد اليوم لجولة جديدة مع السترات الصفراء

زلزال بقوة 6.6 يضرب ألاسكا الأمريكية وتحذير من تسونامي

سلطت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين العربي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.وذكرت صحيفة "الرأي" أن إيرادات قناة السويس بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في أكتوبر، حيث ارتفعت إلى 506.1 مليون دولار من 469.7 مليون في سبتمبر الماضي، مشيرةً إلى أن هذه الإحصائيات تضاعف من قدرة القناة على توفير العملة للحكومة المصرية.وأبرزت "الجريدة" نفى مجلس الوزراء المصري للشائعات المنتشرة بشأن توجه الحكومة لوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي، الذي يستفيد منه نحو 4.5 مليون مواطن، وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الأنباء غير صحيحة تماما، والمعاش الذي تستفيد منه 1350 أسرة تقريبا، مستمر، وما يحدث حاليا هو متابعة الأسر المستفيدة وتحديث بياناتها للتحقق من صحتها، واستبعاد غير المستحقين وإدراج أسر جديدة مستحقة.وقالت "الوطن" إن السلطات المصرية قررت غلق بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة نظرًا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلى المعدلات التي تهدد سلامة الملاحة البحرية وإدارة حركة السفن، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن الموجودة على الأرصفة، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من وإلى الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغازين.وركزت "الرأي" على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفتاة مروة العبد، والتي تعمل سائقة تروسيكل في قرية البعيرات في محافظة الأقصر، أمس الأول، الخميس، معبرًا عن حرصه الشديد على الالتقاء بها شخصيًا نظرا إلى مثابرتها الحثيثة لتحقيق واقع أفضل لها ولأسرتها، ومشيدا بها كنموذج مشرف لشباب مصر كافة، وقدوة يحتذى بها لجميع المصريين في الكفاح والعطاء والإصرار.على الصعيد الإقليمي والعربي، اهتمت "الأنباء" بالحضور المميز واللافت لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آريس، قائلةً إن الأمير بن سلمان عقد لقاءات ودية مع قادة الدول المشاركة في القمة، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسي كوريا الجنوبية والمكسيك.ونقلت "الجريدة" عن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، قوله، خلال لقائه بن سلمان، إنه يرغب في نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، كما عبر عن شكره وتقديره للمملكة قيادة وشعبا على ما تحظى به الجالية الهندية في المملكة من طيب المعاملة.وذكرت "القبس" أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد، خلال لقائه بن سلمان، أن بلاده تدعم المملكة العربية السعودية في جميع سياستها، مؤكدًا أن استقرار المملكة يعتبر حجر الزاوية لازدهار وتقدم منطقة الخليج.في سياق آخر، قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بأغلبية ساحقة أمس، الجمعة، خمسة مشاريع قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وسادسا خاصا بالجولان السوري المحتل، مشيرةً إلى أن من بين القرارات المتعلقة بفلسطين ذلك الخاص بمدينة القدس المحتلة، حيث طالب الدول الأعضاء بالجمعية العامة بعدم الاعتراف بأي إجراءات تتخذها إسرائيل في هذه المدينة المقدسة والحفاظ على وضعها الحالي ورفض كل ما حصل خلال الفترة الماضية لاسيما بعد نقل الولايات المتحدة سفارتها إليها إضافة لقرار يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية.وأفادت "الوطن" بأن مئات الأردنيين تظاهروا مساء الجمعة، بوسط عمّان في أول احتجاج على قانون جديد للضريبة يدعمه صندوق النقد الدولي، كان قد أقره البرلمان هذا الشهر، حيث ردد نحو 300 شخص هتافات مناهضة للحكومة، واحتشدوا قرب مكان لانتظار السيارات حيث فرضت الشرطة عليهم طوقًا أمنيًا لمنعهم من التوجه إلى مكتب رئيس الحكومة عمر الرزاز.وكشفت "الجريدة" أن نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أعلنت أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما بالسجن على 21 متهما بتأسيس جماعة إرهابية وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة نارية وذخيرة بغير ترخيص.دوليًا، قالت "الجريدة" إن فرنسا تستعد اليوم، للأسبوع الثالث على التوالي، لإغلاق طرقها من جانب حركة "السترات الصفراء "التي دعت مجددًا أمس إلى استقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وازدادت الدعوات، التي أطلقها الناشطون على "فيسبوك"، للاحتشاد في شارع المحلات الفاخرة في الشانزليزيه بالعاصمة باريس، كما حدث خلال الأسبوعين الماضيين.ونقلت "الأنباء" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن هناك خطورة من أنّ انسحاب الإدارة الأمريكية من معاهدة "القوى النووية متوسطة المدى" بين البلدين، من شأنه أن يفتح باب سباق التسلح.وذكرت "الوطن" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وقعوا، الجمعة، على اتفاقية تجارية جديدة وهي اتفاقية "الولايات المتحدة الأمريكية -المكسيك-كندا"، وذلك قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين.وأفادت "القبس" بأن زلزال بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع مساء الجمعة، في ولاية ألاسكا الأمريكية، على بُعد 12 كيلو مترًا شمالي مدينة “أنكوريج”، في حين صدر تحذير من موجات مد “تسونامي” في السواحل الجنوبية للولاية، بعد الهزة التي وقعت على عمق 40 كيلومترًا، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.