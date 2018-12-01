جمارك برج العرب تحبط محاولة تهريب 23 هاتف آيفون

تمكن رجال جمارك مطار برج الدولي في الإسكندرية من إحباط محاولة راكب مصري تهريب 23 هاتف محمول ماركة "آيفون" من الإمارات، تبلغ قيمتها 230 ألف جنيه، وذلك بالمخالفة لقوانين الاتصالات والجمارك والاستيراد والتصدير.



وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية رقم 603 القادمة من الشارقة، تم الاشتباه في الراكب "أ.م.أ" مصري الجنسية، بعدما بدت عليه علامات الخوف والارتباك.



ونفي الراكب حمله بضائع يستحق عنها رسوم جمركية إلا أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود أجسام معتمة أكدت الاشتباه.



وعثرت لجنة جمركية لتفتيش الراكب وحقائبه ذاتيا على 8 هواتف محمولة مخبأة داخل 2 كيس شيكولاته، و2 هاتف داخل علبة شيكولاته، و4 هواتف داخل لعبة طفل، و3 هواتف داخل حقيبة اليد، و6 هواتف تحت حزام البطن بإجمالي 23 هاتف محمول ماركة Iphone، قيمتها 230 ألف جنيه.



قرر محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية تحرير محضر ضبط رقم 65 لسنة 2018 وتحريز المضبوطات.