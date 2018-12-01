ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم.. الملا وسعفان يشهدان حفل تسليم جوائز دوري نقابة البترول للشركات الرياضية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:22 ص
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
هيثم سعد الدين
يشهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة ، عصر اليوم السبت ، حفل تسليم جوائز دوري النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة محمد جبران رئيس النقابة ، للفرق الرياضية لشركات القطاع في مختلف الأنشطة الرياضية ، وذلك في إطار احتفالات عيد البترول.

يحضر احتفالية ختام الدورة الرياضية التي تقام علي ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصـر، ورؤساء الشركات المصرية القابضة، ورئيس وقيادات الهيئة المصرية العامة للبترول، ورؤساء شركات قطاع البتـرول وقيادات العمل النقابى والشبابي.
loading...

ترشيحاتنا

علي جمعة: رسول الله أوصى بالإكثار من هذه الأعمال في وقت الفتن

رئيس المحافظين يلتقى بأمانة الجيزة بعد تشكيلها الجديد.. اليوم

في ذكرى وفاة برلنتي عبد الحميد.. 7 معلومات عن زوجة المشير عبد الحكيم عامر

شاهد.. لقطات مرعبة لزلزال ولاية ألاسكا الأمريكية

لعشاق القرنبيط.. تعرفي على طريقة تحضيره أقراص

اليوم.. الملا وسعفان يشهدان حفل تسليم جوائز دوري نقابة البترول للشركات الرياضية

ندوة بالشرقية لتوعية الأسرة بمكافحة الإرهاب.. اليوم

دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور

تعرض 125 امرأة للاغتصاب بجنوب السودان: بينهم أطفال وعواجيز

عمرو سعد عن أول مشهد في حياته:صدفة.. كنت رايح آكل كشري.. فيديو

عمرو دياب يشعل حماس جمهوره بأغنية أنت مغرور في حفل التجمع.. فيديو

اليوم.. محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن في الشرابية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

فيديو

الشربيني: سيولة مرورية على جميع الطرق والمحاور اليوم .. فيديو
بازوكا: الفرحة مضاعفة بعد إقصاء الزمالك من البطولة على ملعبه.. فيديو
عمرو دياب يشعل حماس جمهوره بأغنية أنت مغرور في حفل التجمع.. فيديو
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟