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فن

بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:48 ص
بالصور .. زياد رحباني
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
محمد صبحي
أحيا الفنان اللبناني العالمي زياد رحباني ، حفله الغنائي الموسيقي مساء أمس داخل مركز المنارة بالقاهرة الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الفن ومشاهير المجتمع وأبناء الجاليات العربية بمصر.

كان ضمن الحضور من نجوم الفن كارول سماحة ،لطيفة ،حسام حبيب وحرمه شيرين عبد الوهاب ،غادة رجب ،درة ، هايدي موسى نجمة ستار أكاديمي والشاعر بهاء الدين محمد ، نهال نبيل ،أمين أبياغي ومنه شابارو .. بالاضافة الى المحامي عاصم قنديل ومحمود أبو دشيش وغيرهم من المشاهير.

بمجرد صعود الفنان الكبير على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية والتي تضم 50 عازفا ومنشدا بقيادة المايسترو جورج قلته ، ضجت أركان المكان بعاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب ، بعدها قدم عدد كبير من أعماله الغنائية والموسيقية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "قلتيلي حبيتك" ،"انا عم فكر ابقى انا وياك" ،"بصراحة" ،"ولعت كثير" .. بالاضافة الى "بعثتلك يا حبيبي الروح"،"حبيتك تنسيت النوم"و"بنص الجو" التي سبق أن قدمها للنجمة التونسية لطيفة .. وغيرها ممن أطرب بها الجمهور على مدى 3 ساعات تخللها استراحة قصيرة لبضعة دقائق.

وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي ويحسب لمنظميه تامر عبد المنعم "pmg"ومصطفى أبو دشيش "mostiic"نجاحهما في قطع فترة غياب للفنان الكبير زياد رحباني عن مصر لمدة 5 سنوات تقريبا واعادته بحفل ضخم يليق بشخص أثرى الحياة الفنية العربية لأكثر من 4 عقود من النجاحات.
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة
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