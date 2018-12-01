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منوعات

هاشتاج مكالمة محمد بن راشد يتصدر تويتر .. اعرف ماذا قال حاكم دبي لشعبه

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:21 ص
صدى البلد
عزة عاطف
يقوم الحكام عادة بتهنئة شعوبهم في المناسبات الوطنية المختلفة عن طريق التلفاز أو الإذاعات ومؤخرًا شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن مع بداية اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، اختار «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الدولة وحاكم إمارة دبي أن تكون التهنئة مختلفة تمامًا.

مكالمة من 28 ثانية فقط على الهاتف المحمول "أسعد فيها" محمد بن راشد الشعب الإماراتي كاملًا داخل وخارج الدولة، وتصدر هاشتاج "مكالمة محمد بن راشد" موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث عبر المغردون عن دهشتهم وفرحتهم بتلك المكالمة واصفينه بـ"رائد السعادة".

جاءت التغريدات بفخر الشعب الإماراتي بدولتهم وحكامها، فقال مغرد "لنا الفخر أننا من دولة الإمارات"، وآخر "أفضل 28 ثانية في حياتي"، وكتبت مغردة "لقد أضفت البهجة إلى يومي"، فيما نشر البعض مقاطع لردود أفعالهم المندهشة أثناء تلقي المكالمة.

وقد كان نص المكالمة الصوتية المسجلة الآتي «السلام عليكم .. معكم محمد بن راشد، أحببت أن أهنئكم بشكل شخصي بالعيد الوطني، وأتمنى لكم أيامًا سعيدة، وأتمنى للوطن أيامًا مجيدة، ونحن مستمرون في العمل من أجلكم ومن أجل الوطن، وربي يحفظكم ويحفظ أهلكم ويحفظ دولة الإمارات»، جاءت المكالمة تحت رقم «1971» والذي يرمز إلى عام الاتحاد.
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