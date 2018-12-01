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انهيار انستجرام الصادم عالميًا.. وهذه الدول الأكثر تضررًا

السبت 01/ديسمبر/2018 - 06:25 ص
صدى البلد
محمد علي
ذكرت صحيفة ميرور إن أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم ، وهو تطبيق انستجرام Instagram تعرض لإنهيار مفاجئ للمستخدمين في أنحاء عدة من العالم لكن على وجه الخصوص في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبينما لا يزال سبب الانهيار غير واضح ، أبلغ 54٪ من المستخدمين عن وجود مشكلات في الأخبار ، في حين قال 25٪ أن المشكلة كانت عند تسجيل الدخول ، و 20٪ قالوا إنهم لا يستطيعون الوصول إلى الموقع.

و لم تعلق الشركة المشغلة للموقع على الأمر وهو ما أثار سخط الكثير من المستخدمين.

وقالت كريستا وهي إحدى المستخدمات للموقع : "اعتقدت أن أحدهم حاول اختراق موقعي وسرقته لذا استمررت في تغيير كلمة المرور الخاصة بي".

وفي وقت سابق كان انستجرام قد عمل بتعديل أضاف ميزة المزيد من الطرق لإرسال صور شخصية إلى الأصدقاء المقربين.

من غير الواضح ما إذا كانت المشكلات متعلقة بهذا التحديث أم لا.
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انهيار انستجرام الصادم عالميًا.. وهذه الدول الأكثر تضررًا

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