صحة البحر الأحمر: نستهدف 281 ألف مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ان مبادرة الرئيس السيسي للمسح الطبي الشامل عن مرض فيرس سي " 100 مليون، المستهدف منها فى محافظة البحر الأحمر، والمقرر أن تنطلق اليوم السبت حتى نهاية فبراير، المستهدف منها 281 الفا و123 مواطنا.





وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، أن العمل سيكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء على فترتين، ومدة الحملة 88 يوما.





وأكد وكيل وزارة الصحة أن المستهدف خلال الحملة فى مدينة غارب 30057، والغردقة 155320، وسفاجا 39990، ومرسى علم 7643، والشلاتين 9373، وحلايب 3383.





وكشف أن هناك 21 موقع لاجراء الكشف على المواطنين خلال المبادرة بجميع مدن المحافظة، بينهم 12 موقع فى الغردقة، و4 مواقع سفاجا تضم 12 فرقة، و3 مواقع بالقصير و11 فرقة عمل، و2 غارب و9 فرق، وموقعين فى الشلاتين وحلايب و7 فرق، باجمال 90 فرقة طبية على مستوى المحافظة.





كما كشف ان سيتم مسح طبى للمواطنين واجراء تحاليل للكشف عن امراض فيرس سي والضغط والسكر وفى حالة ظهور التحاليل ايجابية سيتم نقل المريض وسحب عينات الدم من وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفي الحميات .





كذلك اكد ان خلال تلك الحملة يتم عمل قاعدة بيانات لكل المواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون.



