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محافظات

صحة البحر الأحمر: نستهدف 281 ألف مواطن فى مبادرة 100 مليون صحة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:55 ص
صحة البحر الأحمر:
صحة البحر الأحمر: نستهدف 281 ألف مواطن
إبراهيم جادالله
أعلن الدكتور تامر مرعى، وكل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، ان مبادرة الرئيس السيسي للمسح الطبي الشامل عن مرض فيرس سي " 100 مليون، المستهدف منها فى محافظة البحر الأحمر، والمقرر أن تنطلق اليوم السبت حتى نهاية فبراير، المستهدف منها 281 الفا و123 مواطنا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، أن العمل سيكون من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء على فترتين، ومدة الحملة 88 يوما.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المستهدف خلال الحملة فى مدينة غارب 30057، والغردقة 155320، وسفاجا 39990، ومرسى علم 7643، والشلاتين 9373، وحلايب 3383.

وكشف أن هناك 21 موقع لاجراء الكشف على المواطنين خلال المبادرة بجميع مدن المحافظة، بينهم 12 موقع فى الغردقة، و4 مواقع سفاجا تضم 12 فرقة، و3 مواقع بالقصير و11 فرقة عمل، و2 غارب و9 فرق، وموقعين فى الشلاتين وحلايب و7 فرق، باجمال 90 فرقة طبية على مستوى المحافظة.

كما كشف ان سيتم مسح طبى للمواطنين واجراء تحاليل للكشف عن امراض فيرس سي والضغط والسكر وفى حالة ظهور التحاليل ايجابية سيتم نقل المريض وسحب عينات الدم من وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفي الحميات .

كذلك اكد ان خلال تلك الحملة يتم عمل قاعدة بيانات لكل المواطنين من خلال بطاقة الرقم القومي ورقم التليفون.

من جانبه قال الدكتور حاتم الدمياطى مدير الادارة الصحية بالغردقة، ان تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لاجراء المسح الطبى لمن هم اعلى من 18 سنة وكذلك المدرسين والعاملين بالمدراس داحل 61 مدرسة بالغردقة بما فيهم كلية التربية، كذلك كم التنسيق مع 154 فندق لاجراء المسح الطبى على العاملين فيها كذلك قوات الأمن.
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