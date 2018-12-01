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تعرض 125 امرأة للاغتصاب بجنوب السودان: بينهم أطفال وعواجيز

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:25 ص
صدى البلد
عزة عاطف
أصدرت منظمة «أطباء بلا حدود» بيانًا بأن 125 امرأة سودانية تعرضن للاغتصاب من قبل مسلحين مجهولين خلال أحداث عنف استمرت لمدة 10 أيام في بانتينو جنوب السودان.

تعرضت فتيات دون العاشرة من عمرهن للاغتصاب بين هذا العدد الضخم من النساء، ولم تسلم حتى العواجيز ممن تجاوز سنهم الـ65 من تلك الجريمة البشعة، بالإضافة إلى النساء الحوامل الذين عوملوا بوحشية تامة، جاء ذلك وفق تصريح قافلة للمنظمة بالمنطقة.

تحدث الناجون من العنف في بانتينو إلى منظمة «أطباء بلا حدود» عن تعرضهم للجلد والضرب بالعصى ومؤخرات البنادق إلى جانب عمليات الاغتصاب، وقام المسلحون بسرقة أموالهم، ملابسهم، وبطاقاتهم التموينية.

نفى «لان تونجوار» وزير الإعلام بدولة جنوب السودان صحة هذا التقرير قائلًا لرويترز "نحن بلدة تحترم حقوق الإنسان، وحقوق المرأة هي من أولوياتنا .. فلا صحة لما ورد عن حدوث عمليات اغتصاب على هذا النطاق" .. وأشار إلى أن المحاكم المحلية ستتعامل بحسم مع أحداث العنف الأخيرة في المنطقة.

ولم يسلم المدنيون بجنوب السودان من الاعتداءات والتعنيف الدموي رغم توقيع اتفاقية «هش» بين الحكومة والمتمردين منذ شهرين.
تعرض 125 امرأة للاغتصاب بجنوب السودان: بينهم أطفال وعواجيز
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