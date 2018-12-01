ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

المياه تلتهم جزيرة هندية والرعب يسيطر على سكانها

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:37 ص
المياه تلتهم جزيرة
المياه تلتهم جزيرة هندية والرعب يسيطر على سكانها
عبد العزيز جمال


تقلص حجم جزيرة غورامارا الهندية بنحو النصف تقريبا خلال العقدين الماضيين ، وذلك بحسب ما أكده السكان المحليين بالجزيرة.

وأبدى الكثيرون من سكان الجزيرة في مغادرة منازلهم حيث أن مساحتها تتقلص عاما بعد عام بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، إلا أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الانتقال ، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وتبلغ مساحة الجزيرة 4.6 كلم مربع، وهي جزء من دلتا سوندرابان على خليج البنغال، وقد سجلت انخفاضا في مساحتها بمقدار النصف تقريبا، في غضون السنوات الـ 20 الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض عدد سكان القرية على الجزيرة الصغيرة من 7 آلاف نسمة قبل عشر سنوات، إلى 4800 نسمة، الآن.

وقال زعيم القرية في الجزيرة التي تبعد 150 كيلومترا جنوبي مدينة كلكتا الهندية، سانجيب ساجار: "إذا أصابت موجة مد (تسونامي) أو إعصار كبير هذه الجزيرة فسينتهي أمرنا".

وتضم دلتا سوندرابان التي تتقاسمها الهند وبنغلادش أكبر غابة مانجروف في العالم، وهي نباتات تعيش في البيئات الشاطئية المالحة، كما تعيش فيها النمور والدلافين والطيور والزواحف النادرة المعرضة للفناء.

وتعد جزيرة غورامارا، واحدة من جزر عديدة في الدلتا تأثرت بارتفاع مستوى البحر وتآكل التربة الذي يقول الخبراء إنه نتاج للتغيرات المناخية.

ويقول السكان إن مياه الفيضان تزداد سوءا وتهدد بيوتهم وأرزاقهم، وقد أكد ساجار أن نصف القرويين مستعدون للانتقال إذا وفرت لهم الحكومة أرضا مجانية في منطقة آمنة، لكنهم لم يتلقوا أي رد على طلب التعويض أو نقل الناس من الجزيرة.

وقد حولت الفيضانات شواطئ الجزيرة إلى تربة طينية على حوافها قطع من أشجار جوز الهند، وتدمر الفيضانات البيوت ومحاصيل النباتات الورقية الثمينة التي يقتات عليها الكثيرون من سكان الجزيرة.

ويقول خبراء تغير المناخ إنه سيتعين نقل سكان الجزيرة بالكامل إلى منطقة أخرى في يوم من الأيام.

في المقابل، امتنع اثنان من العاملين في مكتب جاويد أحمد خان، الوزير المسؤول عن إدارة الكوارث في حكومة ولاية البنغال الغربية، عن التعليق على ما إذا كان لدى الحكومة خطط لنقل السكان.
المياه تلتهم جزيرة هندية والرعب يسيطر على سكانها
المياه تلتهم جزيرة هندية والرعب يسيطر على سكانها
المياه تلتهم جزيرة هندية والرعب يسيطر على سكانها
loading...

ترشيحاتنا

الرئيس الصيني للأمير محمد بن سلمان: السعودية أساس استقرار الخليج

مزيب للبلغم ومهدئ للسعال كوب من هذا الخليط

المياه تلتهم جزيرة هندية والرعب يسيطر على سكانها

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

عمرو سعد يكشف عن صدمته بعد مشاهدة دوره في أول أعماله مع يوسف شاهين

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

الأزهر: المرأة ترث أكثر من الرجل أو تساويه في 30 حالة

وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

طقس لطيف على جميع الأنحاء يصاحبها أمطار.. والقاهرة تسجل 21.. اليوم

بالصور .. زياد رحباني يتألق بأقوى حفلاته في القاهرة

سمير صبري: غامرت بأموالي فى السينما والبعض فضل الاستثمار في العقارات

منظمة الصحة تحذر من تفشي شلل الأطفال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

10 أفكار لاستخدام اللون البيج في غرفة المعيشة.. صور

فيديو

الشربيني: سيولة مرورية على جميع الطرق والمحاور اليوم .. فيديو
بازوكا: الفرحة مضاعفة بعد إقصاء الزمالك من البطولة على ملعبه.. فيديو
عمرو دياب يشعل حماس جمهوره بأغنية أنت مغرور في حفل التجمع.. فيديو
دبلة دينا الشربيني..عمرو دياب يظهر بـ دبلتين في حفل التجمع الخامس..صور
طارق السيد: الثقة الزائدة للاعبين سر خسارة الزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟