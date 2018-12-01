فى عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة رانيا يوسف

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة رانيا يوسف التى أكملت عامها الـ45، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الأربعين إلا أنها من النجمات اللاتى مازلن يحافظن على أناقتهن ومظهرهن.



تحرص رانيا دائما على مواكبة أحدث صيحات الموضة، واختيار الألوان الزاهية كالأحمر والأصفر وهكذا، كما أنها تتمتع بذوق رفيع فهى تظهر فى أغلب المناسبات بإطلالات شبابية وعصرية تبرز جمالها.



وتميزت الفنانة رانيا يوسف بالتنوع بين الأزياء، فهى تحرص على عدم تكرار الإطلالات، واختيار التصميمات غير التقليدية التى تميزها عن غيرها من النجمات وتجعلها محط أنظار الجمهور.

