أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية نسبيا أمام الجنيه ، وفق أخر تحديث للبنك المركزي المصري اليوم السبت.
وجاءت الأسعار كالتالي :
الدولار الأمريكي :
شراء : 17.86 جنيه
بيع : 17.95 جنيه
اليورو :
شراء : 20.34 جنيه
بيع : 20.46 جنيه
الجنيه الإسترليني :
شراء :22.81 جنيه
بيع : 22.94 جنيه
الدينار الكويتي:
شراء : 58.73 جنيه
بيع : 59.05 جنيه
الريال السعودي :
شراء :4.76 جنيه
بيع : 4.78 جنيه
وجاءت الأسعار كالتالي :
الدولار الأمريكي :
شراء : 17.86 جنيه
بيع : 17.95 جنيه
اليورو :
شراء : 20.34 جنيه
بيع : 20.46 جنيه
الجنيه الإسترليني :
شراء :22.81 جنيه
بيع : 22.94 جنيه
الدينار الكويتي:
شراء : 58.73 جنيه
بيع : 59.05 جنيه
الريال السعودي :
شراء :4.76 جنيه
بيع : 4.78 جنيه