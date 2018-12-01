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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:33 ص
أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت
عبد العزيز جمال
استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية نسبيا أمام الجنيه ، وفق أخر تحديث للبنك المركزي المصري اليوم السبت.

وجاءت الأسعار كالتالي :

الدولار الأمريكي :
شراء : 17.86 جنيه
بيع : 17.95 جنيه

اليورو :
شراء : 20.34 جنيه
بيع : 20.46 جنيه


الجنيه الإسترليني :
شراء :22.81 جنيه
بيع : 22.94 جنيه

الدينار الكويتي:
شراء : 58.73 جنيه
بيع : 59.05 جنيه

الريال السعودي :
شراء :4.76 جنيه
بيع : 4.78 جنيه
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