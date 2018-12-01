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منوعات

سبب معاناة جورج بوش الأب قبل وفاته اليوم عن عمر يناهز 94 عاما

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:16 ص
صدى البلد
عزة عاطف
توفى اليوم جورج دبليو بوش الأب، الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 94 عامًا، وقد أعلن مكتبه عن وفاته بعد 8 أشهر من وفاة زوجته ودخوله في حالة خطيرة.

عانى بوش من أحد أشكال مرض "باركنسون" الذي أجبره على استخدام كرسي متحرك أو "سكوتر" متحرك في السنوات الأخيرة، وبحسب بي بي سي فقد تم نقله إلى المستشفى عدة مرات لتراجع صحته مع الوقت، بعد يوم واحد من حضور جنازة زوجته باربرا بوش إبريل الماضي أصيب بعدوى انتشرت في دمه ودخل في حالة رهيبة بما فيه الكفاية مع التهاب القصبات الهوائية، وطلب من ابنه أن يبدأ في التحضير لجنازته.
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