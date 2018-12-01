سبب معاناة جورج بوش الأب قبل وفاته اليوم عن عمر يناهز 94 عاما

توفى اليوم جورج دبليو بوش الأب، الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 94 عامًا، وقد أعلن مكتبه عن وفاته بعد 8 أشهر من وفاة زوجته ودخوله في حالة خطيرة.



