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حوادث

تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية

السبت 01/ديسمبر/2018 - 07:54 ص
تعرف على الحالة المرورية
تعرف على الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية
عبد العزيز جمال

كشف اللواء أحمد هشام الخبير المروري، عن الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة.

وأوضح "هشام"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر الفضائية الأولى، أن اليوم السبت تشهد كافة الطرق والمحاور الرئيسية سيولة مرورية نظرا لأن اليوم أجازة رسمية للدولة ، بالتزامن مع نشر الخدمات المرورية المدعومة بالأوناش والخدمات الفنية وسيارات الإغاثة الفورية في كافة الطرق والمحاور الرئيسية لملاحظة الحالة المرورية على مدار اليوم.

ونصح بتشغيل المساحات باستمرار في حالة سقوط الأمطار والسير بسرعات منخفضة مع مضاعفة مسافات الأمان بين السيارات مع استخدام الانوار الامامية والخلفية على الطرق السريعة.

وأشار إلى أنه لا توجد إخطارات بوقوع أي حوادث تؤثر على الحركة بالطرق الرئيسية والفرعية حتى الآن، باستثناء حادث على طريق طنطا إسكندرية الزراعي والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص بينهم طفلة وإصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين ورفع آثار الحادث وإعادة الحركة إلى طبيعتها .

أما عن المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة فأكد أن كباري قصر النيل والجامعة وعباس و15 مايو تعمل جميعا بشكل جيد حتى الآن.

وأكد على الإغلاق الجزئي لكوبري أكتوبر للقادم من المهندسين إلى رمسيس ، مع وجود تكدس مروري بتلك المنطقة ، ناصحا باستخدام محاور الجامعة وقصر النيل و15 مايو كبدائل.

ونوه الخبير المروري إلى غلق كوبرى غمرة جزئيا أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع بدءا من أمس الجمعة وحتى 20 يناير المقبل، على أن يكون العمل بداية من الساعة 12.5 صباح يوم الجمعة وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهرين، وذلك بمناسبة البدء فى أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية الخاصة بكوبرى غمرة للسيارات.

ويتم تنفيذ أعمال الغلق الجزئى لكوبرى غمره على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الإبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى، وعدم إجراء غلق كلي للكوبرى.

كما أشار الى استمرار الإغلاق الجزئي لشارع 26 يوليو من أمام سيما على بابا نظرا لأعمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأكد أن التحويلات الخاصة بإنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مازالت مستمرة في مناطق جسر السويس وأحمد عرابي والقومية العربية ووادي النيل علاوة على الإغلاق الجزئي لميدان النهضة لإنشاء الاتجاه الثاني للنفق.



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