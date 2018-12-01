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محافظات

محافظ القاهرة يشهد انطلاق حملة 100 مليون صحة بسراي القبة اليوم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 08:35 ص
محافظ القاهرة يشهد
محافظ القاهرة يشهد انطلاق حملة 100 مليون صحة بسراى القبة
عبد العزيز جمال
يقوم محافظ القاهرة بجولة اليوم، السبت، لتفقد بدء مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية بالقاهرة، يبدأها بالمركز الطبي بسراى القبة بجوار سنترال القبة يعقبها زيارة الوحدة الموجودة بمركز شباب سراي القبة، ثم زيارة المركز الطبي بالنزهة.

وأعلن "عبد العال"، عن انتهاء أجهزة المحافظة من استعداداتها لبدء الحملة والتي تمتد لمدة 3 أشهر ضمن المرحلة الثانية من الحملة التي تشارك فيها 11 محافظة.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم إعداد 2466 فريق عمل لإجراء المسح موزعة على 40 منطقة طبية داخل القاهرة ( 1804 فريق صباحى+ 662 فرقا مسائيا) مع إعداد فرق عمل احتياطية إضافية لتوسيع الانتشار عند الحاجة مع وجود فرق طبية ثابتة في اماكن تم تحديدها، بالإضافة إلى فرق عمل متحركة للتواجد في أماكن الكثافات مثل الوزارات والهيئات والجهات الحكومية والمصانع والمولات والمراكز التجارية ومحطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادي ومراكز الشباب والميادين الكبرى، بالإضافة إلى فرق بالمستشفيات للعمل خلال الفترة الليلية من 9 مساء إلى 9 صباحًا، وكذلك أيام الجمع بالقرب من المساجد ويوم الأحد بالكنائس.

وصرح د. محمد شوقي، مدير مديرية الصحة، بأنه تم الاتفاق مع مديرية الشباب والرياضة على مشاركة جميع الأندية الرياضية والاجتماعية وجميع مراكز الشباب بتوفير غرفة مؤثثة وجهاز كمبيوتر ووصلة إنترنت لعمل فريق الحملة يوميا من 9ص حتى 9 م كما تم التنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة لمشاركة 145 جهة تابعة للمديرية فى فعاليات الحملة بتوفير غرفة مؤثثة لفريق العمل، كما تم تجهيز 40 مخزنًا في 40 منطقة طبية ومخزن رئيسي بمديرية الصحة لمستلزمات الحملة، مشيرًا إلى أنه سيتم إمداد المديرية بـ100 سيارة عيادة متنقلة للقيام بأعمال الفحص بأماكن التجمعات بمختلف أنحاء المحافظة.

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