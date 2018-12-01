الشربيني: سيولة مرورية على جميع الطرق والمحاور اليوم .. فيديو

أفاد الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن الإدراة نسقت مع الهيئة العامة للطرق والكباري والجهات المعنية بالمحافظات لمتابعة الأماكن التي من الوارد حدوث تجمع للمياه بها حال سقوط أمطار غزيرة، والعمل على وضع حلول سريعة.



وأضاف "الشربيني" خلال مداخلة هاتفيه له ببرنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "DMC" اليوم، السبت، أن هناك خطة مرورية تضعها الإدارة خاصة في أوقات السيول، حيث يتم تم تكثيف الخدمات لتيسير حركة السير.



وأشار "الشربيني" إلى أنه لا يوجد اليوم شبورة مائية على الطرق، مؤكدًا أن هناك سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور داخل محافظات الجمهورية.

