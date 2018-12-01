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اقتصاد

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:51 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة في تعاملات اليوم، السبت الموافق أول ديسمبر 2018، بأسواق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم من 1.50 إلى 4.25 جنيه للكيلو.

وتراوحت البطاطس من 3 إلى 6.50 جنيه للكيلو، والبصل من 3 إلى 5.50 جنيه، ووصل سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 6.50 جنيهات، والفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 5 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي من 2.50 إلى 4 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية من 2.50 إلى 4 جنيهات، والباذنجان البلدي 3 جنيهات، والفلفل الألوان بـ15 جنيهًا،وأرتفع سعر البسلة مسجلا 10 جنيهات للكيلو.

كما استقرت أسعار الفاكهة فسجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 10 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني بـ10 إلى 20 جنيها، والبلح الرملي بـ6 جنيهات، والبلح السيوي بـ20 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البرتقال البلدي 4 جنيهات للكيلو، والبرتقال السكري 4 جنيهات، والليمون الحلو 8 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 4 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات.

وسجل كيلو اليوسفي 5.50 جنيه للكيلو، والجريب فروت 6 جنيهات، والجوافة بـ7 جنيهات، والرمان بـ8 جنيهات، والفراولة من 10 إلى 15 جنيها، والكانتلوب من 5 إلى 10 جنيهات

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