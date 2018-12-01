شاهد.. صدى البلد يرصد استعدادات استقبال ضيوف مؤتمر بورسعيد الاقتصادى

رصد صدى البلد الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف المؤتمر الاقتصادى الاستثمارى الثاني لمحافظة بورسعيد، والمقرر انطلاقه العاشرة صباح اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء المعنيين.



وشهد مقر المؤتمر بالمركز الثقافي الترفيهي للمحافظة انتشار مجموعات العمل الخاصة بالاستقبال والمراسم انتظار لوصول ضيوف المؤتمر.



كما شهدت المنطقة المحيطة حالة من الاستنفار الأمني لقوات الشرطة والمرور والمفرقعات وضباط البحث الجنائي والأمن العام والوطنى.



وأعلنت محافظة بورسعيد توجيهها الدعوة لعدد من الوزراء المعنيين بالمجموعة الاقتصادية والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة الاقتصادية ورئيس هيئة قناة السويس والذي يتوقع عدم حضوره المؤتمر العام الثاني لارتباطه بالتزام رئاسي.



كما أعلنت المحافظة توجيه الدعوة لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى لحضور المؤتمر المقرر افتتاحه في العاشرة من صباح اليوم السبت.



ووصل إلى محافظة بورسعيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، لحضور افتتاح فعاليات المؤتمر.



ومن المنتظر أن يقدم اللواء عادل الغضبان خلال المؤتمر عرض مخططات التنمية التي تم تنفيذها منذ انعقاد المؤتمر الأول حتى الآن.



كما يقدم المحافظ رؤية للمشروعات المستقبلية المنتظرة على أرض المحافظة خاصة بعد تشغيل المشروع القومي العملاق بشرق بورسعيد أول العام القادم والحوافز والمميزات المنتظرة أمام المستثمرين من داخل وخارج مصر والتي كفلها قانون الاستثمار الموحد.