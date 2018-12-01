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اقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 1 -12-2018

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:30 ص
صدى البلد
آية الجارحي
استقرت أسعار الذهب اليوم، السبت، الموافق أول ديسمبر 2018، لليوم الثاني على التوالي بعد أن شهد ارتفاع بقيمة 3 جنيهات نهاية الأسبوع الماضي.

وسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا 610 جنيهات، كما سجل الجرام عيار 18 نحو 523 جنيهًا 522.85 جنيه للجرام، فيما سجل، عيار 24 مبلغ 698 جنيهًا 697.15 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 4880 جنيهًا، وسجل السعر العالمى للذهب نحو 1221 دولارًا للأوقية.

وقال إيهاب واصف، نائب رئيس الشعبة العامة للذهب، في تصريحات له، إن المعدن الأصفر شهد ارتفاعا فوريا الخميس الماضي على خلفية التصريحات الصادرة عن رئيس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى.

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