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ديني

حكم الدين في الشك عند سجدتين السهو ؟ أمين الفتوى يجيب

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:54 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حالة الشك في عدد الركعات المفروضة في الصلاة، فلابد في هذه الحالة أن أبني على الأقل وأتى بالركعة الناقصة، ثم من السنة أسجد سجدتي السهو قبل التسليم.

وأضاف "عاشور" في إجابته عن سؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، مضمونه "عندما أخطأ في الصلاة يسجد سجود السهو، ولكنني في بعض الأوقات أشك هل سجدت سجدتين أو واحدة، فماذا أفعل ؟.

وأوضح أمين الفتوى، أن المصلى إذا أخطأ في الصلاة ثم سجد سجود السهو ولكنه قد شك هل سجد واحدة أو اثنين من سجود السهو، فإنه أمام أمرين الأول إذا خرج من الصلاة لا شيء عليه وصلاته مقبولة، أما الأمر الثاني إذا تذكر قبل التسليم فإنه يسجد سجدة السهو الثانية التي شك في سجودها.  
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