ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الليلة.. حفل كاريوكى فى ساقية الصاوى الجديدة بالبروج

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:38 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
يحيي فريق "كاريوكي" حفلا غنائيا ضخما مساء اليوم السبت على مسرح ساقية الصاوي الجديد بمدينة البروج، بطريق إسماعيلية الصحراوي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

ويعتبر الفريق من أشهر فرق الفن المستقل "الأندرجراوند"، والتي تربعت على عرش الفرق في الآونة الأخيرة، وتأسس على يد كل من أمير عيد "غناء"، وتامر هاشم "درامز"، وشريف هواري "جيتار"، وآدم الألفي "باص جيتار"، وشريف مصطفى "أورج".
loading...

ترشيحاتنا

إثيوبيون يحتجزون 7 هنود كرهائن

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

ريال مدريد في مهمة صعبة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

مصرع عامل وزوجته باختناق أثناء استحمامهما بالمنوفية

فى عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقى لـ رانيا يوسف

شاهد.. لقطات مرعبة لزلزال ولاية ألاسكا الأمريكية

خدعوك فقالوا.. 5 معلومات مغلوطة عن الكافيين.. فيديو

علي جمعة: رسول الله أوصى بالإكثار من هذه الأعمال في وقت الفتن

الأزهر: المرأة ترث أكثر من الرجل أو تساويه في 30 حالة

حالات سجود السهو

مركز التنبؤ بالفيضان ينشر خرائط بيانية لحالة الطقس اليوم

اليوم.. وزير التربية والتعليم يفتتح المدرسة اليابانية بالعبور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

شاهدي صيحات موضة المطابخ في 2019.. صور

فيديو

تمارين رياضية تساعد على الإقلاع عن التدخين
تعرف على الحالة المرورية على محاور وميادين القاهرة اليوم
خدعوك فقالوا.. 5 معلومات مغلوطة عن الكافيين.. فيديو
فيديو جراف.. مؤسسات الدولة تستجيب لـ14 شكوى للمواطنين عبر صدى البلد
الشربيني: سيولة مرورية على جميع الطرق والمحاور اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟