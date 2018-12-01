الليلة.. حفل كاريوكى فى ساقية الصاوى الجديدة بالبروج

يحيي فريق "كاريوكي" حفلا غنائيا ضخما مساء اليوم السبت على مسرح ساقية الصاوي الجديد بمدينة البروج، بطريق إسماعيلية الصحراوي، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا.



ويعتبر الفريق من أشهر فرق الفن المستقل "الأندرجراوند"، والتي تربعت على عرش الفرق في الآونة الأخيرة، وتأسس على يد كل من أمير عيد "غناء"، وتامر هاشم "درامز"، وشريف هواري "جيتار"، وآدم الألفي "باص جيتار"، وشريف مصطفى "أورج".