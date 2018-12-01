خدعوك فقالوا.. 5 معلومات مغلوطة عن الكافيين.. فيديو

عرضت فضائية "CNN Arabic" تقريرًا خاصًا بأغرب الخرافات المنتشرة بين الشعوب خاصة بالكافيين، من أبرزها؛ أن تناول مادة الكافيين خلال اليوم يؤدي إلى القل وتأخر النوم ليلًا، حيث إن جدول النوم لا يتأثر في حال تناول الشاي والقهوة قبل 7 ساعات على الأقل من موعد النوم.



وذكر التقرير أن تناول مادة الكافيين لا يؤدي إلى الجفاف كما هو شائع لدى البعض، حيث أن وجودها يمنع حدوثه الجفاف.



ومن ضمن الشائعات المرتبطة بالكافيين أنها مضرة بالصحة،في حين أنها تخفف من خطر الإصابة بمرضى الزهايمر والباركنسون، كما ذكر التقرير.



ونفى التقرير ما يتردد عن أن مادة الكافيين تساعد في خفض الوزن، حيث أكد أنها غير مرتبطة بشكل رسمي بتلك العملية.



وأكد التقرير أنه لا صحة لما يعتقده البعض عن أن القهوة الخالية من الكافيين لا تحتوي على تلك المادة تمامًا، بل أن الدراسات أثبتت أن القهوة الخالية من الكافيين تحتوي على نحو 20 ميليجرام منه.

