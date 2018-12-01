مصرع طالبة تناولت حبوب تخزين غلال اعتقادا بأنها حلوى

لقيت طالبة مقيمة بقرية تروجا بمركز أبو المطامير مصرعها إثر تناولها الحبة السامة خاصة "بتخزين الغلال" اعتقادا منها بأنها حلوى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.
تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوالمطامير من المستشفى العام بوصول المدعوة سها .ف.ح14 سنة طالبة ومقيمة قرية تروجا بدائرة المركز مصابة [ادعاء تناول مادة غير معلومة] وتوفيت عقب وصولها.
وبسؤال جدتها لوالدتها نجاح .م.ح65 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية، قررت أن حفيدتها المذكورة تقيم معها بالمنزل وقيامها بتناول قرص لمبيد حشري (خاص بتخزين الغلال) بطريق الخطأ اعتقادًا منها أنها حلوى ما أدى لإصابتها ووفاتها ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وبسؤال والدها فرج .. م . 48 سنة فلاح ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.