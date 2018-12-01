مصرع طالبة تناولت حبوب تخزين غلال اعتقادا بأنها حلوى

لقيت طالبة مقيمة بقرية تروجا بمركز أبو المطامير مصرعها إثر تناولها الحبة السامة خاصة "بتخزين الغلال" اعتقادا منها بأنها حلوى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة أبوالمطامير من المستشفى العام بوصول المدعوة سها .ف.ح14 سنة طالبة ومقيمة قرية تروجا بدائرة المركز مصابة [ادعاء تناول مادة غير معلومة] وتوفيت عقب وصولها.



