تعرف على الحالة المرورية على محاور وميادين القاهرة اليوم

أفاد الرائد محمد الشربيني مشرف عمليات بالإدارة العامة للمرور، بأن هناك سيولة مرورية على جميع المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى، ولا توجد أي إخطارات بوجود أي حوادث أو أعطال مرورية حتى الآن وكل الطرق تعمل بشكل جيد.



وأضاف «الشربيني» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الحركة المرورية جيدة على جميع مداخل ومخارج القاهرة، مشيرا إلى أن الطريق الدائري شهد بعض الأحجام المرورية المتوسطة منذ قليل وعادت إلى معدلاتها الطبيعية الآن.



وأشار مشرف عمليات بالادارة العامة للمرور، إلى أن الإدارة العامة للمرور وفرت خدمات مرورية على الطرق كافة، بالإضافة إلى الحملات وسيارات الإغاثة المختلفة لتيسير الحركة المرورية.