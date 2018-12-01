تعيين موطي كوهين مفتشا عاما لشرطة الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، قرَّر تعيين قائد شرطة اللواء الجنوبي، الميجر جنرال موطي كوهين، قائمًا بأعمال المفتش العام، خلفًا للجنرال روني الشيخ.





وأوضحت القناة، أن تعيين كوهين، سيطرح غدًا، الأحد، على مجلس الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة عليه.



