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أخبار العالم

تعيين موطي كوهين مفتشا عاما لشرطة الاحتلال الإسرائيلي

السبت 01/ديسمبر/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
سمر صالح
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، قرَّر تعيين قائد شرطة اللواء الجنوبي، الميجر جنرال موطي كوهين، قائمًا بأعمال المفتش العام، خلفًا للجنرال روني الشيخ.

وأوضحت القناة، أن تعيين كوهين، سيطرح غدًا، الأحد، على مجلس الحكومة الإسرائيلية من أجل المصادقة عليه.

وأشارت القناة، إلى أن تعيين كوهين قائمًا بأعمال المفتش العام، جاء بعد أن أوصت لجنة جولدبرج، المختصة بالتعيينات الرفيعة، بإلغاء تعيين الميجر جنرال المتقاعد موشيه إدري في منصب المفتش العام خلفًا للجنرال روني الشيخ.
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