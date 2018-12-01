فريق طبي ينقذ حياة مسن بإجراء قسطرة تداخلية بمستشفى أسيوط الجامعي

نجح فريق طبي بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة أسيوط، في إنقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 75 عامًا كان يعانى من "غرغرينا" بأصابع القدمين ناتجة عن تمدد وقرحة نشطة بالشريان الأورطي، والتي تسببت في جلطات متكررة بشرايين الطرفين، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.



وقال الدكتور عثمان محمود أحمد، مدرس جراحة الأوعية، إن تلك الجراحة تعد الحالة الثالثة في تقنية الدعامات المغطاة للشريان الأورطي عن طريق القسطرة التداخلية والتي تنفرد بها مستشفيات أسيوط الجامعية على مستوى صعيد مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يعد استكمالًا لمسيرة الإنجازات المتعاقبة لقسم جراحة الأوعية الدموية وحرصه الدائم على الارتقاء بجودة الخدمة الطبية والرعاية الصحية المقدمة.



وأضاف أحمد أنه فور إجراء أشعة الدوبلكس للمريض على الشريان الحرقفي الأيسر والشريان الأورطي، تبين وجود تمدد ووجود قرحة نشطة بالشريان مع تصلبات شديدة غير مستقرة وانسداد بالدعامة السابقة، وكذلك تم إجراء أشعة مقطعية على الشريان الأورطي والطرفين بالصبغة والتي أكدت نفس النتائج، فكان القرار استخدام دعامات مغطاة للشريان الأورطي والشريان الحرقفى الأيمن وذلك نظرًا لأن الوضع الصحي للمريض لا يسمح بإجراء تدخلات جراحية للشريان الأورطي، ثم تم عمل زرع شريان من الطرف الأيمن للطرف الأيسر لصعوبة شق الدعامة السابقة لاختلاف كبير فى المقاسات التي تم تركيبها للمريض فى وقت سابق.



وقال الدكتور هشام أبو العيون، مدرس جراحة الأوعية، إن تلك الحالة ثالث حالة إيفار EVAR في صعيد مصر وأول حالة يستخدم بها Aorto-uniiliac system والتي تمت بنجاح منقطع النظير، وخرج المريض بنبض محسوس بالطرفين وغادر العناية بعد 24 ساعة في صحة جيدة ودون حدوث أي مضاعفات، مشيرًا إلى أن ذلك تم بفضل جهود الفريق الطبي للعملية والذي تكون من الدكتور محمد جمال، مدرس مساعد جراحة الأوعية الدموية، إلى جانب فريق التخدير بقياده الدكتور أيمن ممدوح، الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة، وكذلك أطقم التمريض بالعمليات والعناية المركزة.

