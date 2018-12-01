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محافظات

انطلاق حملة 100 مليون صحة بمدارس دمياط

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
انطلقت صباح اليوم، السبت، حملة "100 مليون صحة" للمسح الشامل لأمراض السارية وفيروس سي، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لطلاب المرحلة الثانوية بجميع مدارس المحافظة، والتى من المقرر أن تستمر حتى الثامن والعشرين من فبراير المقبل، حيث من المفترض أن يتم فحص جميع طلاب المرحلة الثانوية بمختلف التعليم سواء عام أو فني أو صناعي.

ومن المقرر أن يتم فحص الطلاب بعد توقيع ولى أمر الطلاب على إقرار بالموافقة بفحص الطالب لأن الولاية على الطالب تخضع لولي الأمر، ومن المقرر أن يتم فحص الطلاب داخل المدارس من قبل لجان طبية بإشراف كامل من فرع التأمين الصحي بدمياط وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بدمياط.

وأعلن التأمين الصحي في بيان صادر عنه اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب المستهدفين من الحملة داخل محافظة دمياط 65641 طالبا وطالبة موزعين كالآتي: مركز ومدينة دمياط 29732، ومركز كفر سعد 15597، ومركز فارسكور 12558، ومركز الزرقا 7754، بإجمالي عدد المدارس على مستوى المحافظة 163 مدرسة.

وأضاف البيان أن عدد الفرق الطبية الموزعة على المدارس 66 فرقة، وكل فرقه مكونة من طبيب وممرضة وإداري، والمفترض أن يكون متوسط عدد حالات الفحص يوميا 120 حالة، وسيتم تسليم نتائج الفحص لولى الأمر في خلال أسبوع من الفحص.
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