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برلمان

هيام حلاوة: قافلة طبية مجانية لمستقبل وطن في 12 تخصصا بقرى مركز أوسيم

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:24 ص
النائبة هيام حلاوة
النائبة هيام حلاوة
فريدة محمد
نظمت النائبة هيام حلاة، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، تحت رعاية حزب مستقبل وطن قافلة طبية قافلة مجانية تشمل 12 تخصصا بقرية البراجيل وبشتيل مركز أوسيم.

شملت التخصصات: رمد، مخ وأعصاب، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جراحة، أنف واذن، علاج طبيعي، تغذية علاجية جلدية، مسالك بولية.

قدمت القافلة أدوية مجانية واشعة وسونار للأهالي، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية بنصف التكلفة، وذلك بمستشفى العجوز التخصصي بشارع القومية العربية بجوار الطريق الدائري.

تقدمت النائبة بالشكر والتقدير لإدارة مستشفى العجوز التخصصي للمشاركة والخدمة المجانية، تحت شعار "أنت وأسرتك هدفنا صحتك".

وقالت حلاوة، إن الأهالي الذين تم الكشف عليهم حصلوا على بطاقات رعاية طبية لمدة عام، بعلاج مجاني.
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