وكيل صحة المنوفية: مبادرة 100 مليون صحة تستهدف الكشف على 2.5 مليون مواطن بالمحافظة

قال الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم، السبت، إن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة انطلقت في جميع مراكز محافظة المنوفية، وذلك لمدة شهرين، للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية.



وأضاف، في تصريحات خاصة، أن المستهدف من المبادرة هو توقيع الكشف على 2 مليون ونصف من أبناء محافظة المنوفية من هم فوق الـ 18 عاما.



وأكد أنه تم تجهيز 776 وحدة صحية ومستشفيات ووحدات متنقلة في جميع مراكز المحافظة، وكل وحدة مزودة بطبيب وممرضة ومدخل بيانات.



وتابع الحفناوى، أن الوحدات المتحركة تستهدف المديريات كالتموين والتربية والتعليم والصحة وكذلك جامعة المنوفية وطلاب المدن الجامعية.



وأشار وكيل الصحة، إلى أن العمل يسير يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا علي مدار فترتين للكشف عن فيروس سي وتقديم العلاج وكذلك الأمراض غير السارية.