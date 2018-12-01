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اقتصاد

مطور عقاري: شرق العاصمة مستقبل التنمية بالقطاع

السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:56 م
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس هشام الخولى مطور عقارى، أن مستقبل الاستثمار العقارى فى الفترة المقبلة سيكون باتجاه شرق العاصمة، وذلك لارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المتنوعة بمناطق القاهرة الجديدة ومستقبل سيتى والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الخولى لـــ"صدى البلد"، أن الدولة تقوم حاليا بأكبر حركة إنشاءات ومد مرافق وبنية تحتية فى التاريخ الحديث، ما يساهم فى دفع معدلات النمو بقطاع الإنشاءات والاستثمار والتطوير العقارى لمستويات قياسية، وخاصة مع قيام الدولة بتنفيذ عدد كبير من المدن الجديدة بالدلتا والساحل الشمالى والعاصمة وتوسعات لعدد كبير من المدن القائمة.

وأوضح أن نمو الاستثمار العقارى يدفع بقوة فى اتجاه جذب انتباه دولى بالقطاع الأكبر فى مصر، ويدعم حركة تصدير العقار، مشيرا إلى أن عدد كبير من الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة باعت 10% من وحدات مشروعاتها خارج مصر ما يوفر عائد بالعملة الصعبة ويدعم الاقتصاد ككل.
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