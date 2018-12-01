وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالعاشر من رمضان.. فيديو وصور

وصل منذ قليل الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى مقر دوار العاشر من رمضان لافتتاح وإطلاق ملتقى توظيف الشباب بالعاشر من رمضان، والذي يوفر 9 آلاف فرصة عمل أمام الشباب من أبناء المحافظة بالقطاع الخاص.



ومن المقرر أن تنطلق فعاليات الملتقى بمقر دوار العاشر من رمضان بالتنسيق مع جمعية مستثمري العاشر وجمعية من أجل مصر بالشرقية.



وأكد محافظ الشرقية أن ملتقى التوظيف يوفر وظيفة مناسبة بحوافز وأجور مجزية، مع تحرير عقود عمل تتضمن مزايا التأمين الصحي والاجتماعي لتوفير الحماية لجميع الراغبين بالعمل في القطاع الخاص بما يعود بالفائدة على تحسين مستوى المعيشة لهم وتوفير حياة كريمة.

