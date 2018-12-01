مسيرة بالأرجنتين تطالب بطرد ترامب من قمة العشرين

وختمت كورتينياس خطابها الحماسي بالقول: "إننا نحتج على وجود ترامب في بلادنا وقادة إمبرياليين آخرين، وشركات عبر وطنية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي. ونطالب قادة مجموعة العشرين بأن يخرجوا من بلادنا".





طالب منظمو مسيرة مناهضة للعولمة في بوينس آيرس بطرد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من قمة العشرين، وعدم دفع ديون الأرجنتين لصندوق النقد الدولي، بحسب ما ذكرت قنا "روسيا اليوم".ونقلت القناة عن الناشطة نورا موراليس دي كورتينياس قولها خلال المسيرة: "لقد أصبحت بوينس آيرس المكان المناسب لاجتماع مجموعة العشرين، البلدان التي تنتمي إلى النادي الخاص للقوى الرأسمالية، ونحن ندين التوفيق بين الرئيس (الارجنتيني ماوريسيو) ماكري وسياسة (مجموعة العشرين) للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعني أن تدفع البلاد الديون غير الشرعية التي يستحيل دفعها من حيث المبدأ".ولضمان السلامة خلال المسيرة، حشدت السلطات المحلية أكثر من 2000 من ضباط إنفاذ القانون، الذين قاموا بإغلاق جميع الشوارع المجاورة ومرافقة المسيرة في طريق تحركها.