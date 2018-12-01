ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

الإسكان تنظم غدا المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان مواد البناء المبتكرة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:22 ص
مصطفى مدبولى وزير
مصطفى مدبولى وزير الإسكان
آمنة عبدالعظيم
تنطلق غدا، الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثاني تحت عنوان "مواد البناء المبتكرة"، والذى تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر المقبل، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة.

وصرح الدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بأن ذلك يأتي في إطار تفعيل دور البحث العلمي في مجال الارتقاء بصناعة التشييد والبناء بجمهورية مصر العربية.

وأضاف الذهبي أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على مواد البناء المبتكرة، واستعراض الأبحاث الجديدة التي تم إعدادها من جميع الجامعات ومراكز الأبحاث حول مواد البناء صديقة البيئة وطرق استخدامها، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيناقش الأبحاث المتعلقة باستخدام أنواع جديدة من الخرسانات، وطرق إعادة تدوير مخلفات مواد البناء، وتحويلها إلى خرسانة صالحة للاستخدام في جميع المجالات.
loading...

ترشيحاتنا

الفتوى والتشريع: اتحاد بنوك مصر غير خاضع لرقابة المركزي للمحاسبات

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجت

علي جمعة: رسول الله أوصى بالإكثار من هذه الأعمال في وقت الفتن

الحكومة تخفض إيرادات الضرائب على السيارات بقيمة 5.7 مليار جنيه

تشكيل ريال مدريد وفالنسيا المتوقع لمعركة اليوم بالليجا

طريقة عمل شوربة الكفتة بالبطاطس

بتروجت يستضيف الأهلي الجريح ضمن مؤجلات الدوري.. اليوم

أمير الكويت يفتتح أكبر مركز طبي بالشرق الأوسط نفذته المقاولون العرب بتكلفة 304 ملايين دينار

فالفيردي يقترب من إنجاز تاريخي مع برشلونة أمام فياريال

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم السبت

في ذكرى وفاة برلنتي عبد الحميد.. 7 معلومات عن زوجة المشير عبد الحكيم عامر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

فيديو

الشباب والرياضة: نتعاون مع 100 مليون صحة بالتجمعات الشبابية.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو
منحة زيتون: لم أتوقع نجاحي فى همام فى أمستردام.. فيديو
غلق جزئي لكوبري غمرة بداية من اليوم ولمدة شهرين
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟