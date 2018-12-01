نصر سالم: إيدكس 2018 ينعكس إيجابيا على السياحة والاقتصاد المصري ..فيديو

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الـ10 آلاف زائر القادمين لمصر من مختلف دول العالم للمشاركة في معرض "إيدكس 2018" يشكلون فائدة كبيرة على المستوى السياحي والاقتصادي.





وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية "الأولى المصرية"، أن الوفود العسكرية القادمة لمصر من العديد من دول العالم؛ توفر على مصر الأعباء المالية التي كان من الممكن أن تتكبدها في حال أرادت عرض منتجاتها بالمعارض الخارجية.





يذكر أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2018، سوف يُعقد فى الفترة من 3 ديسمبر وحتى 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمعارض الدولية، بمشاركة شركة «كلاريون» العالمية للدفاع والأمن، إضافةً إلى كبرى المعارض والشركات الدولية فى مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمى والدولى، وهذا الحدث الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية.