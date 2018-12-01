الشباب والرياضة: نتعاون مع 100 مليون صحة بالتجمعات الشبابية.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة لديها العديد من المبادرات لتوعية المواطنين بعدد من القضايا التي تواجه المجتمع المصري، من بينها التعاون مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" من خلال التجمع الشبابي اليوم، السبت، وممارسة الرياضة.



وأضاف "صبحي"، خلال تقرير عرضته فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، أنهم نظموا أمس، الجمعة، ماراثونا للدراجات انطلق من أمام النادي الأهلي، تحت شعار "لا للتنمر".



وأفاد بأن الرياضة أسلوب حياة ويجب على الجميع أن يمارسها.

