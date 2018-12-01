الحالات التي لا يفسد فيها المناكير الصلاة

ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "هل وضع المناكير بعد الوضوء يفسد الصلاة ؟".





وقال "عاشور" في إجابته على السؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" إن المرأة إذا وضعت مناكير على أظافرها وهي متوضئة، في هذه الحالة تتوجه إلى الصلاة فصلاتها صحيحة ويقبلها المولى عز وجل.



