ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الحالات التي لا يفسد فيها المناكير الصلاة

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:22 ص
صدى البلد
القسم الديني
ورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "هل وضع المناكير بعد الوضوء يفسد الصلاة ؟".

وقال "عاشور" في إجابته على السؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس" إن المرأة إذا وضعت مناكير على أظافرها وهي متوضئة، في هذه الحالة تتوجه إلى الصلاة فصلاتها صحيحة ويقبلها المولى عز وجل.

وأضاف أمين الفتوى، أن في حالة وضع المرأة للمناكير قبل الوضوء، وإذا كان هذا المناكير ثقيل لا تصل المياه إلى الأظافر، ففي هذه الحالة وضوئها غير صحيح، وإذا توجهت إلى الصلاة، تكون صلاتها غير مقبولة.
loading...

ترشيحاتنا

محمد هنيدى يكشف أسرارا لأول مرة على قهوة أشرف

الفتوى والتشريع: اتحاد بنوك مصر غير خاضع لرقابة المركزي للمحاسبات

نائب رئيس جهاز بدر: المدينة بها جميع أنواع الإسكان المختلفة

تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام بتروجت

تشكيل ريال مدريد وفالنسيا المتوقع لمعركة اليوم بالليجا

تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب

الأزهر: النبي أعطى النساء حق الإرث قبل الحكومة البريطانية بـ 13 قرنا

تعرف على قصة رفض شيخ الأزهر حقيبة مملوءة من الذهب من أحد الملوك

بتروجت يستضيف الأهلي الجريح ضمن مؤجلات الدوري.. اليوم

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو

نظر طعن أوبر وكريم على حكم وقف النشاط.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميلانيا ترامب بفستان عصري في الأرجنتين

10 صور لمحمد بن سلمان في قمة العشرين.. ورئيس هذه الدولة صاحب أكثر صور ضاحكة معه

إليسا تتألق في حفل ساقية الصاوي بالشروق ..صور

نماذج توت عنخ أمون بالمتحف المصري تنقذك من عقوبة الإتجار في الآثار.. صور

جمهورية عمرو دياب تشاركه الاحتفال بـ كل حياتي في القاهرة الجديدة ..فيديو وصور

فيديو

الشباب والرياضة: نتعاون مع 100 مليون صحة بالتجمعات الشبابية.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو
منحة زيتون: لم أتوقع نجاحي فى همام فى أمستردام.. فيديو
غلق جزئي لكوبري غمرة بداية من اليوم ولمدة شهرين
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟