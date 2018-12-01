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محافظات

سعفان: قانون العمل الجديد ضمانة قوية لحقوق العمال.. فيديو وصور

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
قدم محمد سعفان وزير القوي العاملة اليوم الشكر لكل اصحاب المصانع والشركات الذين ساهموا وشاركوا في ملتقي التوظيف بالشرقية، كما قدم الشكر لجمعية مستثمري العاشر من رمضان وحزب مستقبل وطن بالشرقية لمشاركتهم الفعالة في توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم على هامش افتتاح ملتقي التوظيف بمدينة العاشر من رمضان.

وأضاف وزير القوى العاملة أن قانون العمل والجاري الانتهاء منه يعد ضمانة حقيقية لكافة حقوق العمال بمختلف أنحاء الجمهورية وخاصة من ناحية توفير التأمينات الاجتماعية والصحية وغيرها.

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