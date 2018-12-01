شاهد .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس









وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، على محتجين ارتدوا سترات باللون الأصفر الفوسفوري وحاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس.وذكر بيان صادر عن الشرطة الفرنسية أنه تم اعتقال نحو 16 شخصا، من المحتجين على رفع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، في الوقت الذي يتواجده فيه الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.