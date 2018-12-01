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أخبار العالم

شاهد .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس

السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:35 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
تداول ناشطون فرنسيون، اليوم السبت، مقطع فيديو لمواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في العاصمة باريس.

وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع، اليوم السبت، على محتجين ارتدوا سترات باللون الأصفر الفوسفوري وحاولوا كسر الطوق الأمني في شارع الشانزليزيه الشهير بالعاصمة باريس.

وذكر بيان صادر عن الشرطة الفرنسية أنه تم اعتقال نحو 16 شخصا، من المحتجين على رفع أسعار الوقود وغلاء المعيشة، في الوقت الذي يتواجده فيه الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون في الأرجنتين لحضور قمة مجموعة العشرين.



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