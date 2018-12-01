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محافظات

محافظ أسيوط يشيد بمد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي شهرا آخر

السبت 01/ديسمبر/2018 - 01:02 م
صدى البلد
إيهاب عمر
أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، بقرار مد مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى"، والكشف عن الأمراض غير السارية لمدة شهر آخر ينتهى فى 31 ديسمبر الجارى، معلنًا فحص مليون و862 ألفًا و725 مواطن بقرى ومراكز المحافظة في 13 حيًّا ومركزًا خلال شهرين منذ بدء الحملة وحتى اليوم والتى انطلقت تحت شعار تحت شعار "100 مليون صحة" وسط إقبال كبير من المواطنين على مختلف نقاط المسح البالغ عددها 259 نقطة موزعة على مراكز وقرى المحافظة من خلال 956 فرقة طبية موزعة على مستوى المحافظة لجميع المواطنين بدءًا من 18 سنة من الجنسين من جميع المحافظات.

وقال محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية له اليوم – إنه نظرًا للإقبال الكبير على مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض الغير سارية فقد تقرر مد المبادرة لمدة شهر آخر حتى 31 ديسمبر 2018، مؤكدًا أنه يتم تحويل الحالات الإيجابية إلى مراكز العلاج في مركز الوليدية ومستشفى الراجحي بأسيوط ومستشفى صدفا والقوصية لإجراء تحاليل الـ PCR"" وما يلزم من التحاليل الأخرى لإجراء تحليل الـ PCR للتأكد من الاصابة من عدمه وتحديد نوعية الأدوية المناسبة لكل حالة وفى حالة التأكد من الإصابة يتم صرف العلاج مجانا أما بالنسبة للأمراض غير السارية فيتم تحويله للمستشفيات العامة لصرف العلاج على نفقة الدولة معلنا دعمه الكامل للمبادرة وتذليل كافة العقبات امام فرق العمل لأداء دورها فضلا عن الاعلان عن المبادرة وحث المواطنين على المشاركة فى الحملة وعمل التحاليل اللازمة.

وأشار الدكتور محمد زين الدين وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى أنه تم مد المبادرة لمدة شهر آخر وذلك بطاقة 50 % من الفرق العاملة لافتا إلى أن تنفيذ المبادرة يتم من خلال فرق عمل تتكون من 3 : 5 أفراد متمثلة في فرد طبي (طبيب بشري أو صيدلي أو طبيب أسنان) وفرد تمريض ومدخل بيانات (إداري أو فنى إحصاء) خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى الساعة 3 عصرا والفترة المسائية من 3 عصرا الى 9 مساءً وتشمل الخدمات المقدمة من خلال الحملة هي تحليل فيروس سي وتحليل السكر وقياس ضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم(السمنة) مشيرًا إلى مشاركة كافة الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بالإضافة الى جامعة أسيوط ومستشفى المبرة للتأمين الصحي لافتًا إلى تدريب جميع الفرق الطبية لهذه اللجان وتم إجراء تحاليل مبدئية لفيروس سى بالإضافة إلى قياس الضغط والسكر والوزن.

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